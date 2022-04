Pilotprojekt soll Menstruation enttabuisieren : Universität Bonn bietet Studierenden kostenlose Periodenprodukte an

Bonn Als erste Hochschule in Nordrhein-Westfallen stellt die Universität Bonn ihren Studierenden kostenlose Menstruationsartikel zur Verfügung. Neben einer finanziellen Entlastung der Betroffenen soll das Pilotprojekt auch dafür sorgen, die Periode zu enttabuisieren.

Mit dem Beginn des Sommersemesters hat die Universität Bonn ein neues Pilotprojekt gestartet: Wie die Hochschule auf ihrer Homepage erklärte, stellt sie ihren Studierenden nunmehr kostenlose Periodenartikel zur Verfügung. Demnach können sich menstruierende Personen auf sieben Damentoiletten in unterschiedlichen Universitätsgebäuden im Bedarfsfall an neu angebrachten Spendern bedienen, in welchen jeweils Tampons und Binden enthalten sind. Sie lassen sich bisher auf dem naturwissenschaftlichen Campus, im Hauptgebäude, in der Universitäts- und Landesbibliothek sowie im Juridicum finden.