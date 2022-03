Urteil vor dem Bonner Landgericht : Ehemalige Taschendiebin stellt sich nachträglich

In Bonn ist eine ehemalige Taschendiebin verurteilt worden. Foto: picture alliance / dpa/Arno Burgi

Bonn Eine 37-jährige ehemalige Diebin hat sich freiwillig gestellt und ist vor dem Bonner Landgericht zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Vor fünf Jahren war sie unter anderem auf dem Godesberger Theaterplatz aktiv.

Eine ehemalige Diebin, die auch in Bad Godesberg Taten begangen hatte, hat sich nachträglich gestellt und ist nun vor dem Bonner Landgericht zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Sie wolle mit ihrer kriminellen Vergangenheit abschließen, sagte die 37-Jährige dem Gericht. Die in Paris lebende Frau war vor fünf Jahren Teil einer Diebesbande, die in ganz Deutschland ihr Unwesen trieb und hatte sich unvermittelt und völlig freiwillig den deutschen Behörden gestellt.