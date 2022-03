Diskussion in sozialen Medien : Blutspur in Bad Godesberg sorgt für Spekulationen

Symbolbild. Foto: dpa/Fabian Strauch

Bad Godesberg In den sozialen Medien ist am Wochenende über eine Blutspur in Bad Godesberg spekuliert worden, die sich von der Schlossallee bis zur Domhofstraße in Mehlem zog. Die Polizei konnte mittlerweile klären, woher das Blut stammt.



Von Axel Vogel

Eine Blutspur, die sich von der Schlossallee bis zur Domhofstraße in Mehlem ziehen soll, sorgte am Wochenende für Gesprächsstoff und Spekulationen in den sozialen Netzwerken.

Auf Nachfrage konnte die Leitstelle der Bonner Polizei den Sachverhalt aufklären. Wie ein leitender Beamter mitteilte, sei die Polizei am Samstagmorgen um 1.26 Uhr wegen einer gestürzten Person zur Domhofstraße alarmiert worden. Dabei handelte es sich um einen alkoholisierten Mann, der an den Händen verletzt gewesen sei, so die Bonner Polizei weiter.