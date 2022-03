Russland-Ukraine-Krise : Uni Bonn setzt Kooperationen mit Russland aus - Friedensdemos geplant

Krieg in der Ukraine : Baerbock ruft zu internationalem Schulterschluss gegen Putin auf Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine am Donnerstag sind nach Angaben der Vereinten Nationen 660.000 Menschen aus dem Land geflüchtet. Die Stadt Charkiw steht unter Beschuss. Alle aktuellen Entwicklungen in unserem Liveticker.