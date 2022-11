Bilanz aus der Region : Bonner Polizei blickt auf ruhige Halloween-Nacht zurück

Bonn/Region Viele Menschen haben am Montagabend Halloween gefeiert. Während bei den Veranstaltungen teils viel los war, blickt die Polizei in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis auf eine ruhige Nacht zurück.

Viele verkleidete Kinder sind am Montag für „Süßes oder Saures“ durch die Straßen gezogen, viele verkleidete Erwachsene zog es am Halloween-Abend noch zu einer der vielen Feiern. Größere Einsätze gab es für die Polizei jedoch nicht. Das teilten die Leitstellen der Bonner Polizei und der Kreispolizei in Siegburg am Dienstagmorgen auf Anfrage mit.