Landgericht Bonn : Jugendstrafe für zwei Überfälle in Bonn und Troisdorf

Bonn Das Landgericht Bonn hat einen 20-Jährigen zu dreieinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt. An der Beueler Rheinpromenade hatte er mit Komplizen zwei junge Männer ausgeraubt und in Troisdorf vor dem Erlebnisbad Aggua einen anderen Jugendlichen zusammengeschlagen.

Der damals 19-Jährige hatte im zurückliegenden Sommer mit zwei Komplizen zwei 26-Jährige unweit der Kennedybrücke am Beueler Rheinufer überfallen und ausgeraubt. Außerdem war er im vergangenen Jahr an einem Überfall auf einen Bekannten vor dem Spaßbad Aggua in Troisdorf beteiligt.

Richter: Zweite Tat noch brutaler

Der Verurteilte pflege „Gewalt als Lebensstil“, wie es der Vorsitzende Richter Wolfgang Schmitz-Justen ausdrückte. Ein Lebensstil, der am 24. Juni dieses Jahres einem 26-jährigen Studenten und einem gleichaltrigen Freund zum Verhängnis wurde. Die beiden jungen Männer wollten den warmen Sommerabend mit einem Bier auf der Wiese neben dem Lokal Rheinlust ausklingen lassen. „Daraus ist nichts geworden“, so Schmitz-Justen weiter: Der Abend endete nämlich mit einem Überfall, der einem der Opfer einen dreitägigen Krankenhausaufenthalt bescherte, den drei Räubern aber so gut wie keine Beute. Ganze neun Euro fand der Angeklagte in der Geldbörse des Studenten. Den Frust über den Misserfolg ließen die drei Täter ihre Opfer dann aber mit einem Gewaltexzess spüren. „Und das mitten in Bonn“, wie Schmitz-Justen kommentierte. Dass sich in diesem Fall die beiden Mittäter durch größere Brutalität als der Angeklagte auszeichneten, kam dem Verurteilten nicht strafmildernd zugute: Genau das sei eben das Wesen einer gemeinsamen Körperverletzung, so der Vorsitzende weiter.