Laut Stadt weniger Verstöße : Stadt Bonn will die Maskenpflicht verlängern

Stadt Bonn will die Maskenpflicht verlängern

Es lässt sich nur erahnen, worauf dieses Schild hinweisen soll: Die Maskenpflicht in der Bonner Innenstadt, die verlängert werden soll. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Maskenpflicht in der Bonner Innenstadt gilt vorerst bis zum 4. Juni. Die Stadt will sie verlängern – auch wenn Verstöße weniger werden. Viele Hinweisschilder sind zerrissen.

Zum Rauchen, Essen oder Bubble-Tea-Trinken: In der Bonner Innenstadt nehmen Passanten immer wieder ihre Masken ab. Für eine Zigarette ist das nicht erlaubt, für Speisen und Getränke aber schon. Doch die meisten scheinen sich an die Maskenpflicht zu halten. Vor allem, wenn sie sich in eine Schlange vor einem Geschäft einreihen. Das bestätigt auch die Stadt auf Anfrage: „Verstöße gegen die Maskenpflicht werden weniger. Die Menschen tragen den Mund-Nase-Schutz deutlich mehr.“