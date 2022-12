Foto-Fahndung der Polizei Bonn : Verdächtige sollen Zivilpolizisten am Bonner Hauptbahnhof angegriffen haben

Bonn Am 12. November sollen zwei Personen einen Zivilpolizisten am Hauptbahnhof in Bonn tätlich angegriffen haben. Die Polizei sucht nun einen Mann und eine Frau per Fahndungsfotos.



Die Polizei Bonn sucht zwei bislang noch unbekannte Personen per Fahndungsfoto. Eine Überwachungskamera am Bonner Hauptbahnhof hatte laut Polizeiangaben am 12. November einen Mann und eine Frau dabei gefilmt, wie sie einen in zivil gekleideten Beamten der Bundespolizei als solchen erkannt und gezielt körperlich angegriffen haben sollen.

Die bisherigen Ermittlungen liefen erfolglos. Daher geht die Polizei Bonn nun an die Öffentlichkeit und hofft auf die Mithilfe von Augenzeugen zur mutmaßlichen Tatzeit.

Foto: Polizei Diese beiden verdächtigen Personen sucht die Polizei Bonn.

Foto: Polizei Bonn Dieser verdächtiger Mann wird von der Polizei Bonn gesucht.

Foto: Polizei Bonn Diese verdächtige Frau wird von der Polizei Bonn gesucht. zurück

weiter

Die Polizei Bonn bittet daher jeden, der etwas gesehen hat oder über den Aufenthalt der gesuchten Personen etwas weiß, sich umgehend zu melden unter der Rufnummer 0228/150.

