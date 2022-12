Verkehrschaos auf der Reuterstraße : Auto prallt in Bonn gegen Betonabgrenzung

Bonn Auf der Bonner Reuterstraße ist ein Auto in die Betonabgrenzung der Fahrbahnen geprallt. Während die Fahrerin ins Krankenhaus gebracht wurde, musste das Abschleppfahrzeug von der anderen Fahrbahnseite aus das Unfallauto bergen.

Auf der Reuterstraße Höhe Kirschallee ist ein Fahrzeug gegen 14.20 Uhr von der Autobahn kommend in die Betonbegrenzung, die die vier Richtungsfahrbahnen teilt, geprallt. Laut Angaben der Einsatzkräfte vor Ort musste das Fahrzeug wegen der ungünstigen Position über die Gegenfahrbahn geborgen werden. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall nach ersten Angaben der Polizei leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Zum Aufnehmen des Unfallautos musste das Abschleppfahrzeug entgegen der Fahrtrichtung positioniert werden. Die Fahrbahn wurde im Zuge der Bergung in beide Richtungen zwischenzeitlich für den Verkehr gesperrt. Die Verkehrsbehinderungen dauerten insgesamt rund eine Stunde an. In dieser Zeit bildeten sich lange Staus in beiden Richtungen.