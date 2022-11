Märkte, Konzerte, verkaufsoffener Sonntag : Tipps für die Adventssonntage 2022

Die Adventszeit bietet zahlreiche Möglichkeiten, Zeit mit den Liebsten zu verbringen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bonn / Region Ursprünglich war der Advent eine Zeit des Fastens, heute zählen Plätzchen backen, der Besuch von Weihnachtsmärkten und gemeinsames Musizieren zu den klassischen Aktivitäten. Ein Überblick über Veranstaltungen an den Adventssonntagen.

Besinnliches Zusammensitzen bei Kerzenschein, frische Plätzchen aus der Weihnachtsbäckerei und Winterspaziergänge über den Weihnachtsmarkt: Die Adventszeit steht für Gemütlichkeit und Beisammensein. Doch nicht nur die Weihnachtsmärkte der Region sorgen für besinnliche Stimmung: In diesem Jahr gibt es zahlreiche Veranstaltungen für die ganze Familie: Märkte, Theater, Konzerte und Workshops verkürzen die Wartezeit auf Weihnachten.

Adventsbrunch

Bei leckerem Essen gemütlich zusammensitzen: Brunchen erfreut sich rund ums Jahr großer Beliebtheit. In der Vorweihnachtszeit bieten die Mahlzeit zwischen Frühstück und Mittagessen die perfekte Möglichkeit, entspannt zusammenzusitzen und den Sonntag zu genießen. Angeboten werden Adventsbrunches an jedem Adventssonntag unter anderen im Meyers, im Marriott Hotel und im Kameha.

1. Advent (27.11.22)

Adventsmarkt Duisdorf

Nach der offiziellen Eröffnung am Freitag um 17 Uhr erwartet die Besucher des Duisdorfers Adventsmarkt das gesamte Wochenende lang Glühwein, handgefertigte Keramik und klassische Kulinarik.

Wo: Schickshof, Rochusstraße, 53123 Bonn

Schickshof, Rochusstraße, 53123 Bonn Wann: Freitag, 25. und Samstag, 26. November 11 bis 21 Uhr, Sonntag, 27. November, 11 bis 18 Uhr

Freitag, 25. und Samstag, 26. November 11 bis 21 Uhr, Sonntag, 27. November, 11 bis 18 Uhr Eintritt: kostenfrei

Marienhof singt Weihnachtslieder

Zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit veranstaltet der Marienhof in Hersel am ersten Advent ein Openair Mitsingkonzert.

Wo: Marienhof Hersel, Weinhandlung Antwerpen, Rheinstraße 218, 53332 Bornheim

Marienhof Hersel, Weinhandlung Antwerpen, Rheinstraße 218, 53332 Bornheim Wann: Sonntag, 27. November, ab 16 Uhr

Sonntag, 27. November, ab 16 Uhr Eintritt: 15 Euro (Kinder ab 12 Jahren 5 Euro, davor kostenfrei)

Alle Jahre Lieder

Schon am ersten Advent könne Zuschauer Weihnachten mit der Familie Malente feiern. Die Show „Alle Jahre wieder - Glühwein, Gags und gute Laune“ findet mit viel Witz, Lametta und per Google Translator übersetzten Weihnachtsliedern wieder Einzug in den Theaterpalast. Eine Übersicht über alle Termine und Tickets gibt es hier.

Wo: Malentes Theater Palast, Holzlarer Weg 42, 53229 Bonn

Malentes Theater Palast, Holzlarer Weg 42, 53229 Bonn Wann: Sonntag, 27. November, 17 Uhr

Sonntag, 27. November, 17 Uhr Tickets: ab 32 Euro

Mitsingkonzert des Lengsdorfer Cäcilienchores

Auch der Cäcilienchor in Lengsdorf gibt zum ersten Advent ein Mitsingkonzert. Unter dem Motto “Mache Dich auf und werde Licht!“ werden gemeinsam Adventslieder gesungen.

Wo: Kath. Kirche St. Peter Lengsdorf, Uhlgasse 1, 53127 Bonn

Kath. Kirche St. Peter Lengsdorf, Uhlgasse 1, 53127 Bonn Wann: Sonntag, 27. November, 17 bis 18 Uhr

Sonntag, 27. November, 17 bis 18 Uhr Eintritt: kostenfrei

Auf die Tanne, fertig, los!

Einen Monat vor dem ersten Weihnachtsfeiertag stellt das Ensemble der Springmaus das Weihnachtsgeschehen komplett auf den Kopf. Bei der Improteaterreihe „Auf die Tanne, fertig, los!“ entscheidet das Publikum, wie die weihnachtlichen Sketches ihren Lauf nehmen. Das Publikum erwartet Spaß, Improvisation und die Möglichkeit, den Verlauf des Abends mitzubestimmen. Tickets gibt es hier.

Wo: Haus der Springmaus, Frongasse 8-10, 53121 Bonn

Haus der Springmaus, Frongasse 8-10, 53121 Bonn Wann: Freitag, 25. November, 20 Uhr und Sonntag, 27. November, 15 Uhr

Freitag, 25. November, 20 Uhr und Sonntag, 27. November, 15 Uhr Eintritt: ab 34,80 Euro

ab 34,80 Euro Weitere Advents-Termine: Sonntag, 11. Dezember, 19 Uhr. Eine Übersicht über alle Termine gibt es hier.

2. Advent (4.12.22)

Adventsmarkt auf Burg Lede

Am zweiten Advent stürzt sich die Burg Lede ins adventliche Treiben. Zahlreiche Stände bieten Kulinarik, Schmuck, regionale Wollprodukte und Holzarbeiten an. Außerdem wird ein üppiges Programm geboten: Märchenhafte Walking Acts und Harfenspiel sorgen für weihnachtliche Stimmung, der Nikolaus schaut als Ehrengast vorbei und Kinder können sich beim weihnachtlichen Basteln kreativ austoben.

Wo: Burg Lede, An der Burg Lede 1, 53225 Bonn

Burg Lede, An der Burg Lede 1, 53225 Bonn Wann: Sonntag, 4. Dezember 12 bis 18 Uhr

Sonntag, 4. Dezember 12 bis 18 Uhr Eintritt: 5 Euro, Kinder kostenfrei

5 Euro, Kinder kostenfrei Hinweis: rund um die Burg gibt es keine Parkmöglichkeiten, die Anreise mit der Straßenbahnlinie 66 bis zur Haltestelle Vilich-Kloster wird empfohlen.

Burg Lede wird für den Adventsmakrt festlich beleuchtet. Foto: Max Malsch

Geschenke-Werkstatt! Winterzauber

Im Kunstmuseum Bonn können Gäste auch ohne Vorerfahrungen künstlerisch tätig werden. In der Geschenkewerkstatt werden am zweiten Advent Grattage-Bilder erstellt. Grattage ist ein künstlerisches verfahren, bei dem aufgetragene Malschichten mit einer Klinge weggekratzt werden. Tickets gibt es an der Museumskasse.

Wo: Kunstmuseum Bonn, Museumsmeile, Helmut-Kohl-Allee 2, 53113 Bonn

Kunstmuseum Bonn, Museumsmeile, Helmut-Kohl-Allee 2, 53113 Bonn Wann: Sonntag, 4. Dezember ab 11.15 bis 13.15 Uhr

Sonntag, 4. Dezember ab 11.15 bis 13.15 Uhr Eintritt: 7 Euro (3.50 Euro ermäßigt)

3. Advent (11.12.22)

Verkaufsoffener Sonntag in der Bonner Innenstadt

Am 3. Advent ist der letzte verkaufsoffener Sonntag in diesem Jahr. Anlässlich des Weihnachtsmarktes werden die Geschäfte in der Bonner Innenstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben.

Waldweihnacht im Haus der Natur

Die Vorweihnachtszeit wird im Haus der Natur an einem wärmenden Lagerfeuer gefeiert. Besucher backen mit dem Klang von Wintermärchen im Ohr frisches Stockbrot, ziehen eigene Bienenwachskerzen und basteln Weihnachtssterne.

Wo: Haus der Natur, An der Waldau 48, 53127 Bonn

Haus der Natur, An der Waldau 48, 53127 Bonn Wann: Sonntag, 11. Dezember 12 bis 18 Uhr

Sonntag, 11. Dezember 12 bis 18 Uhr Eintritt: kostenlos

5. Nikolauslauf

Sportlich gehen die Läuferinnen und Läufer beim Nikolauslauf die Weihnachtszeit an. Die Teilnehmer können wahlweise eine Runde (3,4 km), zwei Runden (6,7 km) oder drei Runden (10 km) laufen. Für leistungsorientierte Läufer wir der 10 km lange „SpeedRun“ angeboten.

Wo: Start und Ziel: Rheinaue unterhalb des Parkrestaurants, Ludwig-Erhard-Allee 20, 53175 Bonn

Start und Ziel: Rheinaue unterhalb des Parkrestaurants, Ludwig-Erhard-Allee 20, 53175 Bonn Wann: Sonntag, 11. Dezember ab 12 Uhr

Sonntag, 11. Dezember ab 12 Uhr Startgeld: 20 Euro

20 Euro Hinweis: Anmeldeschluss ist am 4. Dezember

Auch 2019 fand der Nikolauslauf in der Rheinaue statt. Foto: Benjamin Westhoff

Cat Ballou - Die Weihnachtskonzerte 2022

Passend zur Weihnachtszeit präsentiert die Kölsch-Rockband „Cat Ballou“ ihre Lieder in weihnachtlichen Arrangements. Gespielt wird nur live und auf akustischen Instrumenten. Tickets gibt es hier.

Wo: Pantheon Theater, Siegburger Str. 42, 53229 Bonn

Pantheon Theater, Siegburger Str. 42, 53229 Bonn Wann: Sonntag, 11. Dezember, 20 Uhr

Sonntag, 11. Dezember, 20 Uhr Tickets: ab 36,90 Euro

Geschenke-Werkstatt! Stoff-Collage

In der Geschenkewerkstatt des Kunstmuseums Bonn werden am dritten Advent Stoff-Collagen erstellt. Eingeladen sind wieder alle Interessierten, unabhängig von künstlerischen Vorerfahrungen.

Wo: Kunstmuseum Bonn, Museumsmeile, Helmut-Kohl-Allee 2, 53113 Bonn

Kunstmuseum Bonn, Museumsmeile, Helmut-Kohl-Allee 2, 53113 Bonn Wann: Sonntag, 11. Dezember ab 11.15 bis 13.15 Uhr

Sonntag, 11. Dezember ab 11.15 bis 13.15 Uhr Eintritt: 7 Euro (3.50 Euro ermäßigt). Tickets gibt es an der Museumskasse.

4. Advent (18.12.22)

Bonner Weihnachtscircus

Zum 15. Jubiläum des Bonner Weihnachtscircus verspricht dieser ein Showprogramm der Extraklasse. Internationale Spitzenkünstler, Tierdressuren, und Clown Reprisen sollen die Jubiläumsshow zu einem einzigartigen Ereignis machen. Einen Überblick über weitere Termine und Tickets gibt es hier.

Wo: Pützchens Wiesen, Holzlarer Weg, 53229 Bonn

Pützchens Wiesen, Holzlarer Weg, 53229 Bonn Wann: Sonntag, 18. Dezember 18 bis 20.15 Uhr

Sonntag, 18. Dezember 18 bis 20.15 Uhr Tickets: ab 19 Euro

Die Weihnachtsgans Auguste

Frei nach dem Märchen von Friedrich Wolf inszeniert

„Papperlapupp“ in der Brotfabrik ein weihnachtliches Märchen rund um die Weihnachtsgans Auguste, die eigentlich ein Weihnachtsbraten werden soll, dann aber von Elli und Peterle gerettet wird. Tickets gibt es hier.

Wo: Brotfabrik Bühne Bonn, Kreuzstraße 16, 53225 Bonn

Brotfabrik Bühne Bonn, Kreuzstraße 16, 53225 Bonn Wann: Sonntag, 18. Dezember 11 bis 12 Uhr

Sonntag, 18. Dezember 11 bis 12 Uhr Tickets: im Vorverkauf: 8 Euro (6.50 ermäßigt)

BonnVoice - Weihnachts-Winter-Wunschkonzert

Zwischen Weihnachts-Raggae und -Wundern lädt BonnVoice, Sieger von „Der beste Chor im Westen 2018“, zum Wunschkonzert ein. Neben typischen Weihnachtsklassikern können Gäste ihre Wünsche an den Chor schicken (per Mail an vorstand@bonnvoice.de).

Wo: Pantheon Theater, Siegburger Straße 42, 53229 Bonn

Pantheon Theater, Siegburger Straße 42, 53229 Bonn Wann: Sonntag, 18. Dezember, 19 Uhr

Sonntag, 18. Dezember, 19 Uhr Tickets: 19 Euro (ermäßigt 15 Euro)

Over the Border Christmas Special

Das „Over the Border Festival“ präsentiert am vierten Advent ihre Weihnachtsausgabe. Einheimische Künstler, die in mehreren Kulturen aufgewachsen sind, kommen zu dem besonderen Konzert zusammen und werben für Solidarität mit der Freiheitsbewegung "Woman, Life & Freedom" im Iran. Mit dabei sind unter anderem das tscherkessische Gesangsduo Janet und Aykut Sahin, das Golden Kebab Ensemble aus der Bonner Nordstadt und die Soul- und Jazzsängerin Daria Assmus. Tickets gibt es hier.

Wo: Harmonie, Frongasse 28-30, 53121 Bonn

Harmonie, Frongasse 28-30, 53121 Bonn Wann: Sonntag, 18. Dezember, 19 Uhr

Sonntag, 18. Dezember, 19 Uhr Tickets: 33.70 Euro

Vom Himmel hoch - Adventskonzert Bonn

Eine Art „romantisches Weihnachtsoratorium“ möchte der Philharmonische Chor der Stadt Bonn schaffen. Neben der Weihnachtsouvertüre über „Vom Himmel hoch“ von Otto Nicolai werden Rheinbergers Weihnachtskantate „Der Stern von Bethlehem“ und Mendelssohns Weihnachtskantate „Vom Himmel hoch“ geboten. Tickets gibt es hier.

Wo: St. Paulus, Paulusplatz 16, 53119 Bonn

St. Paulus, Paulusplatz 16, 53119 Bonn Wann: Sonntag, 18. Dezember, 19 Uhr

Sonntag, 18. Dezember, 19 Uhr Tickets: 21 Euro (ermäßigt 16 Euro)

Wildes Holz - Alle Jahre wilder

Alle Jahre wilder wird es beim Weihnachtskonzert von der Band „Wildes Holz“. Die Blockflöte, auf der zu Weihnachten klassisch musiziert wird, bringt das Trio auf neue Tonhöhen und scheut sich weder vor Rock’n‘Roll, noch vor klassischen Weihnachtsliedern. Tickets gibt es hier.

Wo: Haus der Springmaus, Frongasse 8, 53121 Bonn

Haus der Springmaus, Frongasse 8, 53121 Bonn Wann: Sonntag, 18. Dezember, 19 Uhr

Sonntag, 18. Dezember, 19 Uhr Tickets: 30.20 Euro (ermäßigt 22.90 Euro)

Geschenke-Werkstatt! Alles glänzt!

Am vierten Advent können Gäste in der Geschenkewerkstatt mit Geschenkpapier arbeiten. Tickets gibt es an der Museumskasse.