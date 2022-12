Bei möglichem längeren Stromausfall : An diesen Adressen gibt es Notfallmeldestellen in Bonn

An diesen Adressen gibt es Notfallmeldestellen in Bonn

Bonn Die Stadt Bonn hat für den einen möglichen längeren Stromausfall Notfallmeldestellen in ganz Bonn eingerichtet. Bonner können dort wichtige Infos erhalten und Notrufe absetzen. In unserer Karte zeigen wir alle Standorte.

Die Stadt Bonn trifft Vorbereitungen für den Ernstfall und richtet rund 50 Notfallmeldestellen im gesamten Stadtgebiet ein. Zwar bestehe keine akute Gefahr eines länger andauernden und flächendeckenden Stromausfalls, die Stadt will trotzdem vorbereitet sein. „Die Versorgungslage mit Energie, Wasser und Strom in der Bundesstadt Bonn ist gut. Es besteht daher kein Anlass zur Sorge“, so Oberbürgermeisterin Katja Dörner in einer Pressemitteilung. Wenn sich die Bonner und die Unternehmen ebenfalls entsprechend vorbereiten, seien die Bevölkerung und die Stadt gut gewappnet, so Dörner weiter.