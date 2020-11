Stadt Bonn plant noch : Sanierung des Hardtbergbads verzögert sich

Bonn Der Ausbau des Hardtbergbads zum Familienbad, den sich die Bürgerwerkstatt gewünscht hat, wird laut Presseamt noch geprüft. Die Gesamtkosten dafür würden bei 30 Millionen Euro liegen.

Die Stadtverwaltung arbeitet an weiteren Plänen zur Sanierung oder zum Neubau von Bädern auch in den Stadtbezirken Bonn, Beuel und Bad Godesberg. Wie viel Geld dafür im nächsten Doppelhaushalt vorgesehen wird, den die neue Oberbürgermeisterin Katja Dörner im Dezember in den Rat einbringt, ist noch unklar. Ebenso offen bleibt die Frage, ob das Freibad auf dem Hardtberg im kommenden Sommer noch einmal öffnet, bevor die Sanierung beginnt. Laut Stadt müssen im Freibad sämtliche Beckenköpfe erneuert und Schäden an den Leitungen behoben werden. Zwei Schwallwasserbehälter unterhalb des großen Außenbeckens brauchen eine Betonsanierung. Allein für den Freibadteil sind Sanierungskosten von etwa 3,7 Millionen Euro veranschlagt.