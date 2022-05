Urteil in Bonn : Sechs Jahre Haft nach Messerangriff in Flüchtlingsheim

Bonn Das Bonner Landgericht hat einen 33-jährigen Inder des versuchten Totschlags für schuldig befunden. Es ging um eine Messerangriff in Flüchtlingsheim.

Er hatte am 10. Juni vergangenen Jahres einen Mitbewohner der Flüchtlingsunterkunft an der Otto-Hahn-Straße in Buschdorf mit einem Messer lebensgefährlich verletzt und anschließend geschlagen. Seinem Opfer, das als Nebenkläger in dem Prozess auftrat, soll der Verurteilte außerdem noch ein Schmerzensgeld in Höhe von 10.000 Euro zahlen und dessen Rechtsanwaltskosten übernehmen.