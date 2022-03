Kunstwerk in der Innenstadt : „Walking Bag“ wird erst im September in Bonn enthüllt

„Walking Bag“ wird erst im September in Bonn enthüllt

Kunstwerk in der Innenstadt

Die "Walking Bag" soll nun im September in Bonn enthüllt werden. Foto: Stiftung für Kunst und Kultur e.V.

Bonn Eigentlich sollte an diesem Wochenende die "Walking Bag" des Künstlers Erwin Wurm nahe der Bonner Universität feierlich enthüllt werden. Doch daraus wird nun nichts – wegen des Krieges in der Ukraine.

Die für diesen Sonntag geplante Enthüllung der Skulptur „Walking Bag“ von Erwin Wurm an der Ecke Am Neutor/Am Hof wird auf den ersten Sonntag im September, also den 4. September, verschoben. Das teilte Walter Smerling, Geschäftsführer des Bonner Vereins Stiftung für Kunst und Kultur, auf Anfrage mit.