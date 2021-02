Testalarm auch in Bonn : Sirenen heulen im März wieder landesweit zur Probe

Bonn Zweimal im Jahr sollen landesweit die Warnsysteme für den Katastropfenfall getestet werden. Mitte März sollen nun erneut die Sirenen zur Probe heulen. In Bonn soll zudem erstmals ein Überwachungssystem überprüft werden.

In Bonn und in ganz Nordrhein-Westfalen heulen am 11. März wieder die Sirenen zur Probe. Um 11 Uhr sollen die Sirenen zu hören sein, wie die Stadt Bonn am Freitag mitteilte. Ziel sei es, die Funktionsfähigkeit der öffentlichen Warnkonzepte zu testen sowie die Bedeutung der Signale in Erinnerung zu rufen. Die Warn-App Nina soll an dem Tag ebenfalls probeweise alarmieren.

In Bonn werden an dem Tag 64 Sirenen auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft. Erstmals werde die neue automatische Sirenenüberwachung, die bei rund 90 Prozent der Bonner Sirenen installiert worden ist, mit in den Test einbezogen. Diese soll Störungen an den Sirenen melden, sodass die Feuerwehr im Ernstfall direkt nachsteuern und etwa mobile Warnfahrzeuge in die Bereiche schicken kann, in denen Sirenen gegebenenfalls nicht ausgelöst haben, erklärt die Stadt. Das System soll demnach an allen Bonner Sirenen nachgerüstet werden.