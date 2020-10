Corona-Warn-App : Neue Version wird um Symptome-Tagebuch erweitert

Berlin In der Corona-App steckt ein Algorithmus, der nach wissenschaftlichen Kriterien berechnet, ob eine höhere Ansteckungsgefahr bestanden hat. Wie fast jeder Algorithmus funktioniert er mit zusätzlichen Daten besser. Diese sollen die User nun zur Verfügung stellen können.

Die Corona-Warn-App des Bundes wird am kommenden Montag um zwei Funktionen erweitert. Zum einen können Positiv-Getestete freiwillig in einer Art Tagebuch Krankheitssymptome eintragen, um die Warnung von Kontakten noch präziser umsetzen zu können. Außerdem wird die App über die Grenzen Deutschlands hinaus in etlichen europäischen Ländern funktionieren. Über das baldige Update mit der Symptomtagebuch-Funktion hatte zuerst der „Spiegel“ berichtet.