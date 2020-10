Strengere Corona-Regeln im Rhein-Sieg-Kreis : Maskenpflicht gilt jetzt auch in der Siegburger Fußgängerzone

Rhein-Sieg-Kreis In Siegburg gelten ab Freitag strengere Corona-Regeln. Die Hotline des Rhein-Sieg-Kreises ist mittlerweile überlastet, viele Bürger haben Fragen zum Thema Reisen. Ein Überblick über die aktuellen Regelungen und Zahlen.

Siegburg ist die erste Kommune im Rhein-Sieg-Kreis, die strengere Corona -Regeln verhängt. In der Nacht zu Freitag tritt eine Allgemeinverfügung in Kraft, die zum Infektionsschutz Einschränkungen im privaten und öffentlichen Leben festschreibt.

Ab 23 Uhr ist in Siegburg Sperrstunde, ab 22 Uhr darf kein Alkohol verkauft und in der Öffentlichkeit konsumiert werden. Auch für religiöse Veranstaltungen gilt Maskenpflicht, die Besucher dürfen nicht mehr singen. Wie berichtet gab es in Siegburg einen Corona-Ausbruch in der Evangeliumschristen Gemeinde. Auch in der Gastronomie werden die Vorschriften für die Einhaltung der Rückverfolgbarkeit verschärft.