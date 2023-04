Barabara Hepworth im Lehmbruck-Museum Duisburg: Dialog unter Stars

Im Jahr 2015 zeigte das Arp Museum eine Retrospektive von Barbara Hepworth (1903 bis 1975) im Bahnhof Rolandseck. Vor allem ihre organischen Formen erfreuten in der lichtdurchfluteten Architektur des Richard Meier-Baus. Sie verkörperten quasi das Nierentischzeitalter mit all den runden und ovalen Objekten im Teakholz der Nachkriegszeit. Die Tate Britain als Hauptorganisator sorgte für Stationen in London, Otterlo und eben Remagen. Dennoch wagt sich das Lehmbruck Museum in Duisburg an eine Fortsetzung und hat Erfolg.