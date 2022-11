Das Bonn Jazz Orchester im Pantheon : Endlich wieder live auf der Bühne

Bonn Das Bonn Jazz Orchester ist wieder da. Bei seinem glänzenden Comeback im Pantheon präsentierten sich viele der Musiker auch als tolle Solisten. Alle einte die Freude am Live-Erlebnis.

Fast wieder ganz die Alten

Der Sound ist wieder voll da, die 17 Herren vom Bonn Jazz Orchester sind wieder ganz die Alten. Fast: Vom Neuzugang Frank Jacobi (Altsaxofon, Querflöte) wird noch die Rede sein, Einspringer Alex Stahl (Trompete) überzeugte mit seinen 23 Jahren auf der ganzen Linie. Zu Jacobi: Der brillante Altsaxofonist, unter anderem Mitglied der WDR-Bigband, glänzte gleich im zweiten Stück, „The Night Has A Thousand Eyes“ (Arrangement: Bill Holman), mit einem hinreißenden Solo, präzise, scharf wie ein Rasiermesser, schnell und sehr tricky. Er fügt sich perfekt in diesen Klangkörper ein, der etliche Klasse-Solisten in seinen Reihen hat. Den wunderbaren Torsten Thomas am Tenor etwa, der mit weichem, geschmeidigem Sound in „Snapshot“ von Paul Heller in einem Arrangement des ehemaligen Orchestermitglieds Dave Horler ein atemberaubendes Solo hinlegt und im Bossa „Sambanice“ für einen warmen Gefühlsschub sorgt. Der Trompeter Herwig Barthes begeistert mit seinem bedächtigen, spannungsvollen Spiel in „If You Could See Me Now“. Ob mit Wolfgang Engelbertz am Bass, Gösta Busch mit dem Piano, mit dem Posaunisten Pospiech, Shawn Spicer am Baritonsaxofon, dem Saxofonisten Thomas Heck oder dem Trompeter Hagen Fritzsche: Diese Bigband hat brillante Solisten in Hülle und Fülle. Es war viel los vor dem Solisten-Mikro am Bühnenrand.