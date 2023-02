Streaminganbieter : Netflix rudert zurück – doch keine Strafen für Account-Sharing?

Düsseldorf Eigentlich wollte Netflix das Account-Sharing mit Sperrungen bestrafen, doch nun rudert der Streaminganbieter offenbar zurück. Bleibt das Teilen von Passwörtern also doch möglich?

So drohte Netflix in erster Linie mit einer Account-Sperrung im Falle eines Verstoßes. Für Account-Sharing im selben Haushalt soll außerdem künftig eine Verifizierung nötig sein. Zudem soll es für jeden Account einen Hauptstandort geben, der durch das WLAN-Netzwerk definiert wird. Hierzu erklärt Netflix: „Um sicherzustellen, dass Sie Netflix unterbrechungsfrei nutzen können, verbinden Sie sich mindestens einmal alle 31 Tage mit dem WLAN-Netzwerk an Ihrem Hauptstandort und streamen Sie etwas über die Netflix-App oder -Webseite.“ Außerdem sollen IP-Adressen, Geräte-IDs und Kontoaktivitäten überwacht werden, um sicherzustellen, dass das Konto nicht außerhalb des Hauptstandorts verwendet wird.

Allerdings wird es voraussichtlich weitere Maßnahmen geben, um das Account-Sharing einzuschränken. Unter anderem will Netflix wohl in diesem Jahr in vielen Ländern eine Zusatzgebühr einführen, mit der das Account-Sharing bestehen bleibt. Dies testet der Streaminganbieter bereits in einigen Ländern.