Wirecard-Affäre : Ex-Manager Marsalek Wirecard-Affäre wollte Miliz in Libyen rekrutieren

München Über die Geheimdienstkontakte von Wirecards Ex-Vorstand Jan Marsalek wurde schon lange gemunkelt. Nun gibt es neue Enthüllungen.

Nicht nur ein Geheimdienst

So hat die österreichische Zeitung „Die Presse“ enthüllt, dass der flüchtige Manager der rechtspopulistischen FPÖ Material des österreichischen Inlandsgeheimdienstes zukommen ließ. Der 40-jährige Ex-Vorstand selbst hat voriges Jahr in München bei einer Zeugenvernehmung ausgesagt, über gute Kontakte zu einer ausländischen Regierung zu verfügen, die er nutze, um einer Verschwörung gegen Wirecard nachzuspüren.

Im Konzern sei er nicht nur für dessen operative Geschäfte, sondern auch für die Feindaufklärung zuständig, erklärte der Österreicher damals. Dementiert haben er und Wirecard dagegen, einen ehemaligen libyischen Geheimdienst-Offizier in Marsch gesetzt zu haben, um FT-Journalisten und Spekulanten auszuspähen. Nichtsdestotrotz sind die Ergebnisse dieser Observation bei Wirecard gelandet, was der Konzern zu einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft München wegen illegaler Marktmanipulation zum Schaden des Konzerns genutzt hat.

Nicht strikt getrennte Welten

Strikt getrennt waren die beiden Welten, in denen Marsalek sich offenbar bewegt hat, nach all diesen Erkenntnissen aber eher nicht. Auf der einen Seite war der Anzugträger zehn Jahre lang Wirecard-Vorstand und rechte Hand von Konzernboss Markus Braun. Dem Duo werden Schlüsselrollen in der Affäre um verschwundene oder erfundene 1,9 Milliarden Euro und Scheinumsätze in Wirecard-Bilanzen zugesprochen. Der kurzzeitig inhaftierte Braun ist gegen fünf Millionen Euro Kaution auf freiem Fuß, wogegen Marsalek seit Wochen als flüchtig gilt.