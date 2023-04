Sport und Spaß beim Nachwuchs Welche Sportart ist die richtige für mein Kind?

Oft werde Sport direkt mit Leistung assoziiert. „Es ist nicht ratsam, direkt den Wettbewerbsgedanken in den Vordergrund zu stellen“, so Schwarz. „Es braucht keine Siegertreppchen. Hauptsache Kinder lernen im Zusammenspiel, wie wichtig es ist, fair zu spielen und Rücksicht auf andere zu nehmen.“ Auch wenn individuelle Sportarten wie Laufen oder Tennis die Möglichkeit bieten, körperliche Fitness anhand gezielter Parameter zu verbessern und Ehrgeiz zu fördern, sind diese Sportarten erst ab einem gewissen Alter relevant. „Sportvereine bieten Eltern-Kind-Gruppen ab drei Jahren an. Sobald die Kleinen laufen und die Welt entdecken, ist es ratsam, einfach verschiedene Richtungen auszuprobieren. Fragen Sie ihr Kind, wozu es Lust hat“, so Schwarz. Manche Sportarten kommen erst ab einem gewissen Grad motorischer Fähigkeiten infrage, zum Beispiel, wenn es darum geht, Schläger zu halten oder zu schwimmen. „Wichtig ist, das Kind auf keinen Fall zu überfordern.“