Brände in Bad Neuenahr-Ahrweiler : Drei Einsätze für die Feuerwehr in nur einer Nacht

(Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

Bad Neuenahr-Ahrweiler Zu gleich drei Einsätzen mussten Feuerwehr und Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler in der Nacht zu Samstag ausrücken. Unter anderem brannte es in einem Weinberg.



Gleich dreimal innerhalb kürzester Zeit mussten Kräfte der Feuerwehr und der Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler in der Nacht zu Samstag ausrücken. Erstmals gegen 22 Uhr, als ein Wohnungsbrand in der Leipziger Straße gemeldet wurde. Hier kam es bei einer betagten Dame glücklicherweise nur zur Qualmentwicklung, als sie ihr Bügeleisen auf dem Bügelbrett eingeschaltet stehen ließ. Zu einem größeren Schaden kam es nicht.

Gegen Mitternacht meldete die Feuerwehr einen Brand im Weinberg hinter dem Kalvarienberg-Gymnasium. Zu einem strafrechtlich relevanten Sachverhalt kam es dort laut Polizeibericht ebenfalls nicht, die Feuerwehr musste nicht helfend einschreiten.