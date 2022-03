Nach der Flut : Jugendherberge in Bad Neuenahr-Ahrweiler hat wieder geöffnet

Bei der Wiedereröffnung der Jugendherberge in Bad Neuenahr-Ahrweiler: Bürgermeister Guido Orthen (links) und Oliver Piel, Betriebsleiter der Einrichtung Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr-Ahrweiler Nach mehrmonatiger Sanierung ist die Jugendherberge in Bad Neuenahr-Ahrweiler wieder geöffnet. Nach Angaben von Betriebsleiter Oliver Piel ist das Haus bereits komplett ausgebucht. An die Flutschäden erinnern nur noch die Bilder an der Wand.



Von Victor Francke

Die Jugendherberge in Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde bei der Flut 2021 zerstört. Deshalb war eine Kernsanierung notwendig. Nun ist die Einrichtung wieder geöffnet. Jacob Geditz, Vorstandsvorsitzender der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland, sprach am Freitag bei der offiziellen Eröffnung von einem „ganz besonderen Tag in bewegenden Zeiten“. Jugendstaatssekretär Jürgen Hardeck aus dem Familienministerium bezeichnete die Eröffnung als „Symbol der Hoffnung“ und „Zeichen von großem Wert“. Oliver Piel, Betriebsleiter der Jugendherberge, berichtete, dass das Haus komplett ausgebucht sei. „Die ersten Schulklassen sind wieder da“, sagte Piel.

Harte Zeiten liegen hinter dem Jugendgästehaus, das im September 2020 aufwendig renoviert und modernisiert worden war. Kaum hatte die Herberge nach den Investitionen in Millionenhöhe wieder geöffnet, machte die Corona-Pandemie und der damit einhergehende Lockdown jede weitere Geschäftsgrundlage für viele Monate wieder zunichte. Im Sommer 2021 konnte der Betrieb schließlich wieder aufgenommen werden – für wenige Wochen. Dann kam die Flutwelle und zog eine Spur der Verwüstung durch das in der Katastrophennacht voll besetzte Haus. Nur der Umsicht und den richtigen Entscheidungen von Betriebsleiter Piel war es seinerzeit zu verdanken, dass Menschen nicht ihr Leben verloren oder verletzt wurden.

Der Schaden betrug 3,2 Millionen Euro

Der entstandene Schaden bezifferte sich auf 3,2 Millionen Euro. Am Tag nach der Flut wurde sofort mit der Wiederherstellung begonnen. „Dank der unglaublichen Hilfsbereitschaft und Solidarität war es möglich, die Ahrtal-Jugendherberge nach nur vier Monaten im November 2021 wieder für Handwerker und Helfer zu öffnen“, berichtete Geditz. Jetzt ist die Ahrtal-Jugendherberge wieder komplett hergestellt. Staatssekretär Hardeck sagte: „Das unermessliche Leid der Menschen im Flutgebiet steht uns allen vor Augen. Dass die Jugendherberge wieder ihre Türen öffnen konnte, gibt Mut und Perspektive. Die Jugendherberge ist Einladung an junge Menschen und Familien, in die Region zu kommen. Sie ist ein Ort für Freizeit, Erholung und Begegnung. Es ist aber auch gut, dass hier dauerhaft an die Flutkatastrophe erinnert wird. “