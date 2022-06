Wiedereröffnung nach der Flut : Neurologische Therapie jetzt auf dem Sprengnetter-Campus in Bad Neuenahr

Bad Neuenahr Nach der Flut musste die Lebenshilfe ihr neurologisches Therapiezentrum in Ahrweiler aufgeben. Jetzt wurde die Wiederöffnung der Einrichtung gefeiert – auf dem Sprengnetter-Campus in Bad Neuenahr.

Am neuen Standort, mit jeder Menge frischer Ideen und modernster Technik feierte die Neurologische Therapie Rhein-Ahr jetzt die Wiedereröffnung nach der Flut. Bei der verheerenden Katastrophe vom 14. Juli 2021 waren die bisherigen Praxisräume in der Schülzchenstraße in Ahrweiler samt Inventar komplett zerstört worden – der Schaden betrug etwa 1,5 Millionen Euro. Am neuen Standort im ersten Obergeschoss auf dem Sprengnetter-Campus in der Heerstraße 109 in Bad Neuenahr wird die Gelegenheit genutzt, das vor 25 Jahren gegründete Therapiezentrum für Rehabilitation, Eingliederung und Nachsorge in der Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH nach den allerneuesten therapeutischen Gesichtspunkten auszurichten und mit den modernsten Gerätschaften auszustatten.