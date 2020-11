Erinnerung an eine besondere Frau : Eine Tafel erinnert an Frieda Nadig

Bad Neuenahr-Ahrweiler An Frieda Nadig, die ehemalige Gesundheitsfürsorgerin des Ahrweiler Gesundheitsamtes, erinnert jetzt eine Tafel am Dienstgebäude der Behörde. Die Vollblut-Politikerin war 1949 eine von vier Frauen im Parlamentarischen Rat und wirkte bis 1961 im Deutschen Bundestag.

Eine späte Würdigung hat am Dienstag eine ehemalige Mitarbeiterin des Kreisgesundheitsamtes Ahrweiler erfahren. Am Dienstgebäude an der Ahrweiler Wilhelmstraße wurde auf Initiative der Kreisstadt eine Erinnerungstafel für Frieda Nadig angebracht. Dieses symbolisch von Landrat Jürgen Pföhler, Kreisstadt-Vize Peter Diewald, Siglinde Hornbach-Beckers als Fachbereichsleiterin des Kreishauses und von Stefan Voss als Leiter des Kreisgesundheitsamtes.

Seit 1916 war Frieda Nadig Mitglied der SPD

Wer aber war Frieda Nadig? Geboren wurde Friederike (Frieda) Charlotte Louise Nadig am 11. Dezember 1897 in Herford. Sie wuchs in einer sozialdemokratisch geprägten Familie auf, engagierte sich bereits 1913 in der sozialistischen Arbeiterjugend und war seit 1916 Mitglied der SPD. 1922 legte sie ihr Staatsexamen als Wohlfahrtspflegerin ab.