Neuer Etat einstimmig verabschiedet : Kreistag ist zufrieden mit dem Haushalt 2021

Kreis Ahrweiler Auch wenn die Kommunalpolitiker mit dem Etat für das kommende Jahr zufrieden sind: Die Fraktionen warnen vor Einmal-Effekten. Landrat und CDU greifen zudem das Land an und fordern bessere Finanzausstattung

Allerdings wiesen Landrat Jürgen Pföhler und die Vertreter der Kreistagsfraktionen darauf hin, dass sowohl der Kreishaushalt als auch die Etats der Kommunen lediglich dank einmaliger Effekte derzeit nicht aus dem Lot geraten. So wurden Gewerbesteuerausfälle durch Zuschüsse von Bund und Land zumindest teilweise kompensiert, zudem stiegen die Schlüsselzuweisungen.

„Sie steigen aber nicht, weil das Land zusätzlich eigenes Geld an die Kommunen weiterleitet, sondern weil das Land dafür fast vollständig die gesamten Guthaben auflöst, die an die Kommunen in Vorjahren nicht ausgezahlt wurden und ihnen sowieso zustehen“, unterstrich Pföhler. Die Absenkung der Kreisumlage bezeichnete er als „großes Solidarpaket, um unsere Städte und Gemeinden zu unterstützen“, zumal der Kreis auch auf ihm zustehende Gelder aus der Umsatzsteuer zu Gunsten der Kommunen verzichte.