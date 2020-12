Unfall bei Sinzig : Mann aus Ahrweiler prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Am Samstagabend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. (Symbolbild) Foto: dpa

Sinzig Am Samstag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Sinzig. Dabei prallte ein Auto gegen einen Baum. Der Fahrer verstarb. Die L86 war vier Stunden gesperrt.

Am Samstagabend kam es um 18.02 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L86 zwischen Sinzig und Königsfeld. Wie die Polizei Mayen in einer Pressemitteilung mitteilte, war ein 51-jähriger Mann aus dem Kreis Ahrweiler mit seinem Auto in Richtung Königsfeld unterwegs.