Freizeitanlagen in Bad Bodendorf : Plätze für Tennis und Minigolf werden neu aufgebaut

Soll wieder aufgebaut werden: der von der Flut zerstörte Tennisplatz in Bad Bodendorf. Foto: ahr-foto

Bad Bodendorf Sinzigs Bauausschuss hat grünes Licht gegeben: Die von der Flut zerstörten Plätze für Tennis und Minigolf in Bad Bodendorf werden wieder aufgebaut.



In Bad Bodendorf soll es in Zukunft wieder Tennisplätze und auch den bekannten Minigolfplatz geben. Der Wiederaufbau der beiden Anlagen ist in Gang gesetzt, nachdem der Sinziger Bauausschuss dies empfohlen hatte. Die Neubaukosten der im Süden Bad Bodendorfs gelegenen Tennisanlage mit Vereinshaus und acht Außenplätzen werden auf knapp drei Millionen Euro geschätzt. Für die neue Minigolfanlage werden voraussichtlich etwa 700 000 Euro aufzubringen sein. Der benachbarte öffentliche Parkplatz soll im Zuge des Wiederaufbaus als separate Einzelmaßnahme neu entstehen. Beide Sportstätten befinden sich im Überschwemmungsgebiet. Daher sollen die neuen Clubhäuser aufgeständert werden. Die bisherigen bei der Flutkatastrophe zerstörten Vereinshäuser müssen abgerissen werden. Die Kosten für Abriss und Neubau sollen aus Mitteln des von Bund und Ländern beschlossenen Wiederaufbaufonds bestritten werden. Baubeginn und Fertigstellung ist in beiden Fällen noch offen.

„Durch das Flutereignis wurden so große Schäden am Clubhaus des Tennisclubs Bad Bodendorf verursacht, dass eine Sanierung wirtschaftlich nicht darstellbar ist. Insofern müssen ein Abriss und der anschließende Neubau erfolgen“, berichtete Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron (parteilos). Das Büro „Schneiderarchitektur“ aus Koblenz ist mit der Planung des Gebäudes beauftragt. Das Projekt befindet sich derzeit in der Entwurfsplanung. Da sich das Grundstück im Überschwemmungsgebiet befindet, soll es in Richtung Norden verschoben und gedreht werden, um die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Flutung zu minimieren. Damit trägt man den Auflagen zum Wiederaufbau im Überschwemmungsbereich Rechnung, berichtete das Architektenteam im Bauausschuss. Eine notwendige Abstimmung mit der Struktur- und Genehmigungsbehörde Nord (SGD Nord) sei durchgeführt.

Parkplätze auf Fläche unterhalb des Gebäudes

Zuge des Neubaus wird das Gebäude nun aufgeständert. Hierdurch wird Retentionsraum gewonnen. Im Erdgeschoss befinden sich nach wie vor die öffentlichen Toiletten, sowie ein Lagerraum des Vereins. Die Bauweise lässt eine mögliche Flutung zu. Die Fläche unterhalb des Gebäudes soll teils als Parkfläche genutzt werden, berichtete das Architekturbüro. Die Außenplätze wurden in der Flutnacht so sehr beschädigt, dass sie nach der Flut kaum mehr erkennbar waren. Ergebnis: Totalschaden. Ein kompletter Neubau ist notwendig.