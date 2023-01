Modernisierung in Bad Breisig : Spatenstich für barrierefreien Bahnhof

Mit Klimaschutzministerin Katrin Eder (in der Mitte im blauen Mantel) kam ein prominenter Gast aus Mainz zum Spatenstich am Bahnhof in Bad Breisig. Foto: AHR-FOTO

Bad Breisig Die Modernisierung des Bahnhofs in Bad Breisig läuft bereits. Jetzt folgte der offizielle Spatenstich für das Projekt, das den Bahnhof barrierefrei machen soll. Dazu kam prominenter Besuch aus Mainz.



Von Victor Francke

Nach der Sanierung der durch Bad Breisig führenden Bundesstraße 9 und der Renovierung der Römer-Thermen steht in der Stadt nun ein weiteres Großprojekt zur Umsetzung an: Der Bahnhof wird modernisiert. Bund, Land und Stadt investieren zusammen zwölf Millionen Euro und wollen damit eine hochmoderne Verkehrsstation schaffen, die bereits im Sommer fertiggestellt sein soll. Zwar gab es am Freitag den offiziellen ersten Spatenstich, doch wird rund um die Bahnstation bereits mit Hochdruck gearbeitet.

Vertreter der Bundesbahn, die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne), Ahr-Landrätin Cornelia Weigand (parteilos), ihr Neuwieder Amtskollege Achim Hallerbach (CDU) – zugleich Vorsitzender des Zweckverbandes „Schienenpersonennahverkehr Nord“ –, Landtagsabgeordnete Petra Schneider (CDU) und Verbands- und Stadtbürgermeister Marcel Caspers (parteilos) waren in den 1880 erbauten Bahnhof gekommen. „Es wird eine rundum erneuerte Station entstehen“, versprach DB-Konzernbevollmächtigter Klaus Vornhusen. Und: „Wir wollen gemeinsam immer mehr Menschen für die Schiene begeistern, um die Mobilitätswende in Rheinland-Pfalz voranzutreiben.“ Bei den in den Umbau gesteckten zwölf Millionen Euro handele es sich um „gut angelegtes Geld“. Schülern, Berufspendlern, aber auch Touristen werde die zukünftige barrierefreie und modernisierte Station zugutekommen.

Aktuell wird in Bad Breisig der Bahnsteig an Gleis 2 in Fahrtrichtung Koblenz auf Vordermann gebracht. Die Arbeiten an Gleis 1 werden sich anschließen. Die zukünftig auf einheitlich 76 Zentimeter erhöhten Bahnsteige ermöglichen es den Reisenden, komfortabler in die Züge ein- und auszusteigen. Außerdem können mobilitätseingeschränkte Menschen, Fahrgäste mit Kinderwagen oder Fahrrädern oder Reisende mit viel Gepäck die Bahnsteige nach Fertigstellung der Station im Sommer dank neuer Aufzüge bequem und barrierefrei erreichen. Neue Sitzgelegenheiten sollen mehr Komfort bieten, neue LED-Beleuchtungen sollen den Bahnhof mitsamt seiner Personenunterführung ins rechte Licht setzen. Für Blinde und Sehbehinderte wird es ein Wegeleitsystem geben, zudem wurde an Braille-Tafeln gedacht, mit denen für Orientierungen gesorgt werden soll. Die vorhandene Unterführung wird nach den Bahn-Plänen komplett saniert, wie auch das historische Dach über dem Bahnsteig von Gleis 1. Das Bahnsteigdach an Gleis 2 wird indes neu gebaut.

Ministerin Eder lobte das Bad Breisiger Vorhaben mit großem Nachdruck. Die Bahn spiele beim Umweltschutz eine große Rolle: „Die Bahn und der ÖPNV sind wichtige Lösungsmodule im Klimaschutz. Die Mobilitätswende ist nur mit ihnen zu schaffen.“ Dem Bund sei dafür zu danken, dass er erhebliche Finanzmittel in die Modernisierung der Bahn stecke. Auch das Land erbringe einen stattlichen Anteil. 580 Millionen Euro sollen in den nächsten Jahren in fast 140 Bahnhöfe in Rheinland-Pfalz gesteckt werden. Eder: „Wir brauchen gute und saubere Bahnhöfe. Da sind wir auf einem guten Weg.“ Ein angenehmes Ambiente mit hoher Aufenthaltsqualität trage dazu bei, dass mehr Menschen die Bahn als Verkehrsmittel wählen würden. Verbandsvorsitzender Hallerbach sagte: „Wir wollen die Klimawende proaktiv gestalten.“ Die Modernisierung des Haltepunktes in Bad Breisig sei ein wichtiger Schritt zur Attraktivitätssteigerung der Stationen. „Es wäre toll, wenn die Perspektive geboten würde, das Angebot im Schienennahverkehr von Bad Breisig über Köln ins Ruhrgebiet und über Koblenz nach Mainz weiter auszubauen.“

Umleitung über rechtsrheinische Bahntrasse

Auch die Landrätin des Kreises Ahrweiler, Cornelia Weigand, freut sich über die Modernisierungsmaßnahme: „Entlang der Rheinschiene ist der Bahnhof Bad Breisig nach den Bahnhöfen Remagen, Sinzig und Oberwinter bereits die vierte Bahnstation in unserem Landkreis, die auf den neuesten Stand gebracht wird.“ Sie sei erleichtert darüber, dass die Verantwortlichen des Bundes, des Landes und vor allem des DB-Konzerns zusätzlich „zu dem für uns so wichtigen Wiederaufbau der Ahrtalbahn auch den zukunftsgerichteten Ausbau auch der anderen Strecken konsequent weiterverfolgen“.

Bad Breisigs Bürgermeister Marcel Caspers sagte: „Mit dem Projekt investieren wir nicht nur in den Klimaschutz, die Stadtentwicklung sowie in die Tourismus- und Wirtschaftsförderung. Wir legen außerdem einen Grundstein dafür, dass die Stadt und die gesamte Region auch zukünftig ihren Status als qualitativ hochwertigen Wohn- und Arbeitsort sichert.“