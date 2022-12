Marienhaus Klinikum : Einzige Geburtshilfe im Kreis Ahrweiler schließt

Nach Schließung von Kreißsälen : Warum das Geburtshaus der Region in die Königswinterer Altstadt zieht Nach dem Schock über das Aus für viele Kreißsäle in der Region, gibt es jetzt eine gute Nachricht aus dem Siebengebirge: Babys könnten ab dem nächsten Jahr in der Kellerstraße in Königswinter geboren werden. Noch sind aber mehrere Hürden zu nehmen.