Unfall am Meckenheimer Kreuz : 21-jähriger Motorradfahrer stürzt in A61-Ausfahrt und verletzt sich schwer

Am Freitagnachmittag ist ein 21-Jähriger mit seinem Motorrad in einer Ausfahrt am Meckenheimer Kreuz verunglückt und verletzte sich schwer. Foto: Axel Vogel

Meckenheim Am Freitagnachmitttag ist ein 21-jähriger Motorradfahrer in einer Autobahnabfahrt des Meckenheimer Kreuzes verunglückt und verletzte sich dabei schwer. Er musste in eine Klinik transportiert werden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dierk Himstedt

Kurz vor 17 Uhr ist ein 21-jähriger Motorradfahrer am Meckenheimer Kreuz schwer verunglückt. Er erlitt schwere Verletzungen und musste in eine nahe gelegene Klinik transportiert werden.

Laut Aussage der Polizei war kein anderes Fahrzeug in den Unfall involviert. Der 21-Jährige sei vermutlich zu schnell in die Abfahrt der A61 in Richtung Altenahr eingebogen und dann auf nasser Fahrbahn zu Sturz gekommen. Wahrscheinlich sei er ins Rutschen gekommen und habe dann die Kontrolle über sein Motorrad verloren, so die Polizei weiter.