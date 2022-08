Prozess um Brandserie in Sinzig : Feuerwehr erinnert sich an auffälliges Verhalten des Tatverdächtigen

Brandursache noch unklar : Scheune brennt in Sinzig-Löhndorf vollständig aus Erneut hat es in Sinzig gebrannt. Am Freitagabend rückte die Feuerwehr zu einer brennenden Scheune in Sinzig-Löhndorf aus. Bei dem Feuer brannte die Scheune vollständig aus, einige Bewohner atmeten Rauch ein und wurden leicht verletzt.