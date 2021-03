Anlaufstellen für Bürger und Touristen : Viele Testmöglichkeiten im Kreis Ahrweiler auch über Ostern

Perfekt organisierter Ablauf beim DRK an der Heerstraße in Bad Neuenahr: In Dreierreihen werden die Testungen durchgeführt. Das Testergebnis liegt nach zehn Minuten vor. Foto: Martin Gausmann

KREIS AHRWEILER Im Weinort Mayschoß kooperieren Gemeinde, die Firma Pedics und Weinbauern in Sachen Schnelltests. Die Ortsvereine des DRK öffnen ihre Teststationen auch über die Feiertage und in Bad Breisig kann man sich unweit der Rheinpromenade dem Test unterziehen.



Von Uta Effern-Salhoub und Christine Schulze

Corona-Schnelltests allerorten: Im Kreis Ahrweiler gibt es vielfältige Möglichkeiten, sich testen zu lassen, auch über die Osterfeiertage. Und dabei haben sich besondere Kooperationen ergeben: So bietet die Gemeinde Mayschoß in Zusammenarbeit mit der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr ab Gründonnerstag die Möglichkeit des Testens. Im Rahmen der Aktion „Schnelltests für alle“ soll jeder Testwillige zum Zuge kommen. Die Tests erfolgen anlasslos und sind freiwillig. Der Bund trägt die Kosten.

Sehr aktiv beim Testen ist das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Die Kreisverwaltung Ahrweiler hat aufgelistet, wo die Ortsvereine überall aktiv sind. Tests werden dezentral durch die DRK-Ortsvereine Adenau, Bad Breisig, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Grafschaft, Niederzissen, Sinzig und Weibern durchgeführt. In Remagen erfolgen sie als Gemeinschaftsaktion der Stadt, der Freiwilligen Feuerwehr, der DLRG und des DRK. Im Nachfolgenden eine Übersicht, welcher DRK-Ortsverein wann und wo über die Feiertage (zusätzlich) öffnet.

■ DRK Adenau: Teststation des DRK ist an der Herschbroicher Straße 14; mittwochs 17 bis 20 Uhr; samstags 14 bis 17 Uhr; zusätzlich geöffnet Karsamstag 14 bis 17 Uhr; Terminreservierung erbeten unter www.terminland.de/drk-adenau; weitere Termine können auch per Mail an abstrich-drk-adenau@t-online.de angefragt werden.

■ DRK Bad Breisig: Teststation des DRK im Jugendkulturbahnhof, Koblenzer Straße 86; dienstags 15.30 bis 18.30 Uhr; samstags 10 bis 12 Uhr; zusätzlich Gründonnerstag 16 bis 19 Uhr; Karsamstag 10 bis 13 Uhr; Terminvereinbarung unter www.terminland.de/www.ov-bad-breisig.drk.de.

■ DRK Bad Neuenahr-Ahrweiler: Die Teststation an der Heerstraße 129 in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist bereits am 8. März gestartet. Geöffnet ist immer montags und mittwochs von 17 bis 19 Uhr; freitags von 15 bis 18 Uhr. Zusätzlich geöffnet ist am Gründonnerstag von 16 bis 19 Uhr, am Ostersamstag von 10 bis 13 sowie von 14 bis 18 Uhr; am Ostermontag 10 bis 13 Uhr; keine Testungen sind am Karfreitag und Ostersonntag; Öffnungszeiten tagesaktuell unter www.drk-ahrweiler.de; eine Terminvereinbarung ist zwingend erforderlich über den Online-Terminkalender.

■ DRK Grafschaft: Die Teststation am Landesimpfzentrum, Altenahrer Straße 13 in Gelsdorf, ist montags und freitags von 17 bis 19 Uhr geöffnet; samstags 10 bis 12 Uhr. Zusätzlich geöffnet ist am Gründonnerstag von 17.30 bis 19.30 Uhr; Karfreitag von 17.30 bis 19.30 Uhr; Karsamstag von 10 bis 13.30 Uhr; Ostermontag 17.30 bis 19.30 Uhr; Freitag, 9. April: 17.30 bis 19.30 Uhr; keine Testungen am Ostersonntag; zusätzlich nach Terminvereinbarung unter ☏ 0 26 42/935-122.

■ DRK Niederzissen: Die Teststation befindet sich in der Sporthalle, Arweg 23 in Niederzissen. Öffnungszeiten sind dienstags und donnerstags von 17 bis 20 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr (durch DRK Niederzissen); weitere Termine werden bedarfsorientiert von Montag bis Samstag von Apotheker Michael Hitzel angeboten und der Nachfrage angepasst. Terminvereinbarung erbeten; zusätzliche Termine am Gründonnerstag, 17 bis 20 und Ostersamstag, 10 bis 13 Uhr; Terminvereinbarung unter http://www2.drkcms.de/ahrwnie/bereitschaft/corona-test-fuer-alle.html.

■ DRK Remagen: Die Teststation des DRK ist an der Alten Straße 11 in Remagen. Die Öffnungszeiten: dienstags, donnerstags und freitags 16 bis 19 Uhr; zusätzlich geöffnet am Gründonnerstag, 16 bis 19 Uhr, Karsamstag, 11 bis 14 Uhr, Ostersonntag, 10 bis 12 Uhr; eine Terminvereinbarung ist zunächst nicht geplant.

■ DRK Sinzig: Das Testzentrum des Sinziger DRK befindet sich in der Jahnhalle, Dreifaltigkeitsweg 32 in Sinzig, geöffnet ist mittwochs von 15 bis 18 Uhr sowie samstags zwischen 10 und 13 Uhr. Zusätzlich geöffnet ist am Karsamstag, 3. April, von 10 bis 13 Uhr. Eine Terminvereinbarung nicht erforderlich.

■ DRK Weibern: Getestet wird im Foyer der Robert-Wolff-Halle, Pfarrer-Kost-Platz in Weibern, mittwochs von 17 bis 19 Uhr, samstags von 9 bis 12 Uhr; am Karsamstag zusätzlich von 13 bis 16 Uhr; Terminvereinbarung: ☏ 01 52/06 32 49 67 oder E-Mail coronatest@ov-weibern.drk.de. Mittlerweile sollten jedoch überwiegend Termine über das Onlinetool www.terminland.eu/drk-weibern vereinbart werden.

Auf der Seite www.kv-aw.drk.de/corona-schnelltest werden die Öffnungszeiten der DRK-Testzentren ständig zeitnah aktualisiert. Da­rüber hinaus gibt es im Kreis Ahrweiler weitere Testmöglichkeiten bei Apothekern, Ärzten und Zahnärzten: https://corona.rlp.de/fileadmin/corona/Testen/Liste_Teststellen.pdf. Die Liste wird laut Kreis fortlaufend aktualisiert.

■ Bad Breisig: Sehr darum bemüht, Gästen und Einheimischen die Schnelltest-Option zu bieten, ist man auch in Bad Breisig. Seit dem 22. März darf in Rheinland-Pfalz die Außengastronomie mit Sicherheitsmechanismus öffnen. Dabei sind neben einem gültigen negativen Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist, für die Besucher unter anderem die allgemeinen Schutzmaßnahmen zu beachten. Der gemeinsame Besuch ist nur für maximal fünf Personen aus höchstens zwei Hausständen erlaubt. Außerdem besteht für Gäste und Personal die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske oder einer Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2. Diese dürfen die Gäste nur unmittelbar am Platz abnehmen.

Eine Bewirtung darf ausschließlich am Tisch mit festem Sitzplatz erfolgen. Es besteht weiterhin die Pflicht zur Kontakterfassung sowie zur Steuerung des Zutritts über eine Vorausbuchung, erinnert die Tourist-Information.

Im Hinblick auf Ostern werden die Schnelltestoptionen in Bad Breisig erweitert – auch, um im Rahmen der Kontaktbeschränkungen risikoarme Familienkontakte zu ermöglichen, so die Stadt. Zur Nutzung der Außengastronomie ist es erforderlich, dass ein tagesaktueller negativer Corona-Schnelltest vorgelegt wird. In diesem Zusammenhang hat Bad Breisigs Bürgermeister Udo Heuser veranlasst, dass in Zusammenarbeit mit dem DRK-Ortsverein Bad Breisig an der Rheinpromenade zusätzliche Testmöglichkeiten vorgehalten werden. So bietet das DRK nun auch am Karfreitag von 11 bis 13 Uhr und am Ostersonntag von 11 bis 13 Uhr und Ostermontag von 11 bis 13 Uhr in Höhe des Hotels „Vater Rhein“ an der Rheinpromenade in Bad Breisig kostenlose Schnelltests an. Zusätzlich gibt es am Karsamstag die Möglichkeit, sich zwischen 10 und 13 Uhr im Jugend- und Kulturbahnhof testen zu lassen. Dort bietet das DRK auch immer dienstags zwischen 15.30 und 18.30 Uhr Tests an.

Das Schnelltestzentrum der Johanniter an der Zehnerstraße 38 ist montags von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Mittwochs können Bürger sich zwischen 15 und 18 Uhr sowie samstags zwischen 13 und 17 Uhr testen lassen. Eine Anmeldung oder Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

■ Mayschoß: In Zusammenarbeit der Gemeinde Mayschoß, der Firma Pedics aus Bad Neuenahr-Ahrweiler und der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr entsteht ein Testzentrum in Mayschoß – für alle Bürger und Touristen. Das Zelt, in dem getestet wird, steht auf der Terrasse des ehemaligen Restaurants der Winzergenossenschaft in Mayschoß.

Den kostenlosen Covid-19 Schnelltest für jedermann führt die Firma Pedics durch. „Durch diese bisher einmalige Kooperation wird es Bürgern, Touristen sowie Mitarbeitern von umliegenden Firmen erleichtert, die von der Regierung angebotenen kostenlosen Covid-19-Tests in Anspruch zu nehmen. Wir sind stolz ein solches Projekt in Mayschoß umsetzen zu können“, sagt Pedics-Geschäftsführer Thomas Pütz.

24 Stunden Gültigkeit

Am Gründonnerstag soll das Testzentrum an der Ahrrotweinstraße 42 zum ersten Mal öffnen, dann wird von 10 bis 16 Uhr getestet. Das gilt für alle Osterfeiertage bis einschließlich Ostermontag. Danach wird das Testzentrum immer Freitag bis Sonntag sowie an allen Feiertagen und Brückentagen von 10 bis 16 Uhr geöffnet sein. Es dauert etwa 15 Minuten, bis das Ergebnis einer Testung vorliegt. Das Ergebnis wird „wahlweise schriftlich oder per E-Mail mitgeteilt“, so Matthias Baltes, Geschäftsführer der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr. Das Testergebnis hat eine Gültigkeit von 24 Stunden.

„Ich bin begeistert, dass wir durch diese zusätzliche Anlaufstelle für Covid-19 Tests für unsere Mitarbeiter und Kunden eine zusätzliche Sicherheit schaffen können. Mit einem negativen Test können dann Gäste gerne unsere Außengastronomie täglich von 12 bis 18 Uhr besuchen“, so Baltes.

Unter den gegebenen Auflagen haben in Mayschoß und in den umliegenden Orten einige Gastronomen und Weingüter laut Baltes ihre Außengastronomie wieder geöffnet.

Darüber, dass sich in Mayschoß ein Corona-Schnelltest-Zentrum im Aufbau befindet, informierte Bürgermeister Hubertus Kunz am Montagabend auch den Gemeinderat.