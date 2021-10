Polizeieinsatz in Königswinter : Ehemann nach häuslicher Gewalt der Wohnung verwiesen

Polizeieinsatz in Königswinter

Königswinter Die Polizei ist am Mittwochabend nach Königswinter ausgerückt. Dort haben die Beamten einen Mann nach häuslicher Gewalt gegen dessen Ehefrau der Wohnung verwiesen.

Eine Frau in Königswinter ist am Mittwochabend von ihrem alkoholisierten Ehemann geschlagen worden. Polizisten eilten der Frau zur Hilfe und verwiesen den Mann der gemeinsamen Wohnung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten führten einen Alkoholtest bei dem 69-Jährigen durch. Dieser ergab einen Wert von 0,9 Promille. Die Polizisten sprachen ihm zudem ein zehntägiges Rückkehrverbot aus.