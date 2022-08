Einbruch und Vandalismus : Unbekannte rauben Musikinstrumente aus Vereinsheim in Oberpleis

Die flüchtigen Täter schlugen ein Fenster ein und entwendeten mehrere Musikinstrumente aus dem Vereinsheim. (Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Oberpleis Am Wochenende sind Unbekannte in das Vereinsheim am Sportplatz an der Dollendorfer Straße in Königswinter-Oberpleis eingebrochen. Sie erbeuteten mehrere Musikinstrumente und randalierten in den Räumen. Die Polizei bittet um Hinweise.



Im Zeitraum von Samstagmittag bis Sonntagmittag sind Unbekannte in ein Vereinsheim am Sportplatz an der Dollendorfer Straße in Königswinter-Oberpleis eingebrochen. Dies teilte die Polizei am Montag mit. Die Einbrecher schlugen zunächst ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes ein. Im Anschluss entwendeten sie mehrere Musikinstrumente eines Bläsercorps aus den dort abgestellten Koffern. Zudem entleerten die Einbrecher einen Feuerlöscher in den Vereinsräumen. Sie konnten sich daraufhin unerkannt vom Tatort entfernen.

Die Polizei konnte vor dem Gebäude Teile einer Klarinette sicherstellen, zum gesamten Umfang des Diebesguts konnte sie am Montag aber noch keine Angaben machen. Das zuständige Kriminalkommissariat der Polizei Bonn bittet, Beobachtungen oder Hinweise im Zusammenhang mit dem Einbruch telefonisch an die 0228 -150 zu melden.

(ga)