Überfall in Königswinter : Maskierte Täter rauben 71-Jährige in ihrer Wohnung aus

Königswinter Am Samstagnachmittag ist in Königswinter-Vinxel eine 71 Jahre alte Frau von mehreren maskierten Tätern zuhause ausgeraubt worden. Bislang fehlt von den Tätern jede Spur.

Wie die Polizei mitteilte, wurde eine Seniorin aus Königswinter von drei unbekannten Männern überrascht, welche zuvor in ihr Haus eingebrochen waren. Die Täter hielten die 71-Jährige beim Aufschließen der Haustür auf. Hierbei stahlen sie ihr Handy und bedrohten sie. Nach Angaben der Polizei hielten sich insgesamt fünf oder sechs Täter am Tatort auf. Einer der Männer forderte die Seniorin auf englisch auf, ihnen die Wertgegenstände aus dem Haus zu geben. Letztendlich entkamen die Täter mit Schmuck und Bargeld in einem weisen Transporter in bisher unbekannte Richtung.