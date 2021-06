Diskussion im Bauausschuss Königswinter : „Rheinufer“ wird zur Fahrradstraße

Königswinter Der Königswinterer Bauausschuss hat grünes Licht für die erste Etappe des Rheinradweges gegeben. Die Arbeiten sollen im vierten Quartal starten.

Der Teufel steckt bekanntlich im Detail: Soll für die Sanierung und gleichzeitige – an manchen Stellen – Verbreiterung des Königswinterer Rheinradwegs eine Baumreihe unweit der Stadtgrenze zu Bonn fallen? Muss nicht, sagen die Planer des Koblenzer Planungsbüro Sweco.

Zwar soll der erste Bauabschnitt des Radwegs von der Stadtgrenze bis zur Einmündung „Am Strandbad“ möglichst durchgängig auf drei Meter verbreitert werden, um eine Förderfähigkeit zu erreichen und gleichzeitig die Fuß- und Radverkehre konsequent trennen zu können. Aber: An einer Stelle der Route in Niederdollendorf stehen – wegen der Bäume – nur 2,70 Meter zur Verfügung.

Arbeiten sollen im vierten Quartal beginnen

Mit Genugtuung nahmen die Mitglieder des Bau- und Verkehrsausschuss zur Kenntnis, dass die fehlenden 30 Zentimeter an Breite an einer Stelle des 160 Meter langen ersten Bauabschnitts aus Planersicht kein Grund sind, an der Förderung durch das Land zu zweifeln und die Bäume fällen zu müssen. Schon im vierten Quartal dieses Jahres sollen die Bauarbeiter mit eben jener ersten Sektion bis zur Straße „Am Strandbad“ loslegen können, hofft Theo Krämer, Technischer Beigeordneter der Stadt Königswinter.