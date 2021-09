Auszeichnung für das Siebengebirge : Naturschutzgebiet erhält erneut das Europadiplom

Siebengebirge Das Naturschutzgebiet Siebengebirge trägt das Prädikat bereits ununterbrochen seit 1971, jetzt wurde das Europadiplom erneut bis 2024 verlängert - nicht zuletzt zur Freude des Verschönerungsvereins für das Siebengebirge, dessen Mitglieder sich dafür ins Zeug gelegt haben.

Erfreuliche Post aus Straßburg hat den Verschönerungsverein für das Siebengebirge (VVS) erreicht: Der VVS erhielt die Nachricht, dass der Ministerrat des Europarates das Europadiplom für das Naturschutzgebiet Siebengebirge am 7. Juli bis zum September 2024 verlängert hat. Der VVS betreut dieses Diplom, mit dem in Deutschland nur acht hochrangige Naturschutzgebiete ausgezeichnet sind, seit seiner Erstverleihung an das Siebengebirge 1971.