Woche des Impfens im Rhein-Sieg-Kreis : Corona-Impfung ganz ohne Termin

Rhein-Sieg-Kreis Bürger können einfach ins Kreisimpfzentrum nach Sankt Augustin kommen, um sich eine Dosis abzuholen. Den zweiten Termin vor Ort vereinbaren.

Denn nur wenn möglichst viele Menschen den vollen Impfschutz haben, kann sich das Virus nicht mehr nennenswert verbreiten. Solange es noch im Umlauf ist, kann es sich auch weiter verändern und möglicherweise irgendwann die Immunisierung umgehen. „Escape-Variante“ nennen das die Mediziner. Gestern nun zogen die leitende Impfärztin, Jacqueline Hiepler, und ihre Kollegen am Standort Sankt Augustin die Spritzen auf in der Erwartung möglichst vieler Impfwilliger. Der Andrang blieb allerdings überschaubar. Gegen 14 Uhr waren erst 90 spontan Entschlossene gekommen. Insgesamt können im Impfzentrum des Kreises bis zu 2000 Menschen am Tag geimpft werden.

Werbung über soziale Medien

Enttäuschung über geringen Andrang

Hiepler zeigte sich am Montag ein bisschen enttäuscht: „Wir hätten gerne mehr Menschen geimpft“, sagt sie. Aber manch einer habe Angst vor dem Impfstoff, obwohl ja Biontech verfügbar sei. Derzeit gehen die Impfakteure davon aus, dass diejenigen, die sich gerne impfen lassen wollten, bereits eines der Angebote im Kreiszentrum oder in einer Arztpraxis angenommen haben.

Jetzt überlegt man, wie man Impfstoff zu den Menschen bringen kann, die sich noch nicht entschließen konnten. Am Mittwoch gibt es beim Kreis eine Konferenz dazu, wie man mehr vor Ort impfen kann. „Das ist ja nicht ganz trivial, denn wir müssen ja auch eine Infrastruktur haben, wie Kühlmöglichkeiten und Personal für Notfälle, falls mal jemand die Impfung nicht verträgt“, so Hiepler.

Für Freitag hat die Ärztin dennoch eine Impftournee für den linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis vorgesehen. Dann wird sie in entsprechenden landwirtschaftlichen Betrieben interessierte Erntehelfer mit Johnson&Johnson impfen. Die Rundfahrt startet in Wachtberg und geht über Meckenheim und Rheinbach bis Swisttal. Für alle Hennefer Bürger gibt es am Donnerstagnachmittag nochmal ein freies Impfangebot in der Meysfabrik. Vielleicht hat das noch mehr Echo.