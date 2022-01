Zweiter Unfall binnen fünf Tagen : Erneut wurde in der Region ein Wolf überfahren

Erneut wurde in der Region ein Wolf überfahren

Hennef Innerhalb von fünf Tagen wurde in der Region zum zweiten Mal ein junger Wolfsrüde im Revier Rodder überfahren. Genanalysen sollen jetzt bestätigen, ob er aus dem Leuscheider Rudel stammt.

Erneut wurde in der Region ein Wildunfall mit einem Wolf gemeldet. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 20. Januar, gegen 8 Uhr auf der Landesstraße 268 bei Hennef-Uckerath, kurz vor der Ortschaft Büllesbach. Die Autofahrerin blieb unverletzt, ihr Auto trug laut Forstamt Rhein-Sieg-Erft einen minimalen Schaden davon. Der Wolf erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Bereits am Samstag, 15. Januar, wurde bei Eitorf ein junger, männlicher Wolf überfahren. Beide Unfallorte liegen etwa sechs Kilometer Luftlinie voneinander entfernt.