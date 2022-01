Königstraße in Hennef : 15-Jähriger von Pkw erfasst und schwer verletzt

Hennef In Hennef ist ein 15-Jähriger von einem Pkw erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Jugendliche war quer über die Fahrbahn der Königstraße gelaufen.

Ein 15-jähriger Jugendlicher ist am Montag in Hennef von einem Pkw angefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 66-jähriger Mann gegen 15.40 Uhr auf der Königstraße in Richtung der Frankfurter Straße unterwegs. An der Einmündung zur Fritz-Jacobi-Straße erfasste er den Jugendlichen. Dieser wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte auf die Fahrbahn.