Mit Leitpfosten kollidiert : Vier Verletzte bei Autounfall auf der Kreisstraße 27 in Eitorf

Vier Verletzte bei Autounfall auf der Kreisstraße 27 in Eitorf

Eitorf Bei einem Verkehrsunfall in Eitorf sind am Dienstagabend vier Personen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Der Wagen kollidierte mit einem Leitpfosten und fiel dann eine kleine Böschung herunter.

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 27 (K27) in Eitorf hat sich am Dienstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Gegen 17 Uhr fuhr ein 88-jähriger Mann mit seinem Auto der Marke Toyota auf der K27 aus Richtung Lindscheid Richtung Irlenborn in Eitorf, als er aus bisher unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte er mit einem Leitpfosten und fiel eine kleine Böschung herunter, bevor er zum Stillstand kam.