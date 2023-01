Einsatz in Niederkassel : Feuerwehr rückt zu Kaminbrand nach Lülsdorf aus

In Niederkassel-Lülsdorf hat ein Kamin gebrannt. Foto: Dieter Hombach

Niederkassel An einem Haus an der Kantstraße in Niederkassel-Lülsdorf hat am Dienstag ein Kamin gebrannt. Die Feuerwehr rückte aus.



Die Niederkasseler Feuerwehr ist am Dienstagmittag zu einem Kaminbrand nach Niederkassel-Lülsdorf gerufen worden. In der Kantstraße hatte sich in einem Reihenhaus der Kamin entzündet.

Mittels einer Drehleiter wurden zwei Feuerwehrkräfte unter Atemschutz über das Dach bis zur Spitze des Schornsteins gefahren. Wasser kam beim Löschen eines Kaminbrandes nicht zum Einsatz, da durch den dann entstehenden Wasserdampfdruck der Schornstein auseinanderplatzen könnte. Daher begannen die beiden Einsatzkräfte in dem Drehleiterkorb, den brennenden Ruß mit einem Kaminkehrgerät zu entfernen.

Ein zweites Team, ebenfalls unter Atemschutz, ging in den Keller, öffnete den Kaminauslass, kehrte den glühenden Ruß in zwei Schuttmulden und trug diese vor die Haustüre. Die Wehrleute überprüften danach den Schornstein im Gebäude und verständigten den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister, dem die Einsatzstelle anschließend übergeben wurde.