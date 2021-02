Carports standen in Flammen : Wohnhaus in Hangelar nach Brand unbewohnbar

Hangelar In der Nacht auf Donnerstag haben in Hangelar zwei Carports gebrannt. Das enstandene Feuer griff auch auf eines der angrenzenden Wohnhäuser über. Nachbarn hörten zuvor mehrere Explosionen.

In Hangelar haben in der Nacht auf Donnerstag zwei Carports gebrannt. Das Feuer griff auch auf eine der beiden angrenzenden Doppelhaushälften über. Gegen 1.30 Uhr in der Nacht alarmierten Nachbarn in der Straße Am Niederberg die Feuerwehr, da ein Carport und das dort geparkte Autor brannten.