Tatverdächtige gefassst : Betrüger versprechen 70-Jähriger in Sankt Augustin Wunderheilung

Sankt Augustin Ein ungewöhnlicher Fall ereignete sich am Donnerstag in Sankt Augustin. Eine 70-jährige Frau aus Sankt Augustin wurde auf der Südstraße nacheinander von drei unbekannten Frauen angesprochen. Die Frauen erklärten ihr, dass sie krank und verhext sei.

Am Donnerstagmittag war eine 70-jährige Frau aus Sankt Augustin in der Südstraße unterwegs. Dabei wurde sie nacheinander von drei unbekannten Frauen angesprochen. Die Unbekannten erzählten der Frau, dass sie sehr krank und verhext sei. Sie stehe mit einem Fuß bereits im Grab. Um ihr zu

helfen, solle sie einen größeren Geldbetrag holen, auf den man diesen Fluch übertragen könne. Die Unbekannten vereinbarten einen Treffpunkt, an dem die Frau erscheinen sollte, nachdem sie zu Hause ihr gesamtes Bargeld abgeholt hatte. Laut Polizei handelte es sich hierbei um einen kleineren Geldbetrag. Anschließend erschien die Frau an dem vereinbarten Treffpunkt.