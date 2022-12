Zeugen gesucht : Falsche Handwerker bestehlen 72-Jährige in Sankt Augustin

Sankt Augustin In Sankt Augustin haben falsche Handwerker eine 72 Jahre alte Frau bestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Trickbetrügern.

In Sankt Augustin haben sich am Mittwoch zwei Trickdiebe als falsche Handwerker ausgegeben und eine 72-jährige Frau bestohlen. Wie die Polizei mitteilte, soll einer der Männer gegen 12.30 Uhr an der Wohnungstür des Mehrparteienhauses in der Cranachstraße geklingelt haben. Dann soll er der Frau erklärt haben, dass er im Nachbargebäude ein Rohr gewechselt habe und nun schauen müsse, ob bei der 72-Jährigen „schwarzes“ Wasser fließe.