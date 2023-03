Historische Töpferwerkstatt in Siegburg Brand im 16. Jahrhundert war Glücksfall für Archäologen

Ähnliches geschah am 11. April 1588 mit der Siegburger Töpferwerkstatt von Töpfermeister Berthram Knütgen durch ein Feuer, das Truchsessische Truppen beim beim Plünderzug entfachten. Der Zeitpunkt des Schadfeuers, das die Werkstatt an der Aulgasse in Schutt und Asche legte, ist geschichtlich genau dokumentiert: An jenem 11. April steckten wütende Truppen nach vergeblicher Belagerung der Stadt die Aulgasse in Brand. Diese befand sich in der Vorstadt, außerhalb der Stadtmauern. „Wegen der Brandgefahr der Töpferwerkstätten befanden sich die Handwerkstätten der Töpfer mitsamt ihrer Öfen und dem fertigen und unfertigen Steinzeug außerhalb der schützenden Mauern“, erklärt Museumsleiterin Gundula Caspary. Der Wut der Belagerer fielen sie daher schutzlos zum Opfer.