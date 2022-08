Brand in Mehrfamilienhaus : Klimagerät brennt in Wohnung in Troisdorf

Die Feuerwehr war in der Nacht in der Südstraße in Troisdorf im Einsatz. Foto: Ulrich Felsmann

Troisdorf Ein Klimagerät ist in der Nacht auf Montag in einer Wohnung in der Südstraße in Troisdorf in Brand geraten. Der Familienvater versuchte zunächst noch selbst, das Feuer zu löschen.



In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Troisdorf hat in der Nacht zu Montag ein Klimagerät gebrannt. Nach Angaben von Feuerwehr-Einsatzleiter Ralf Schumann war die Feuerwehr gegen 5 Uhr zum Haus an der Südstraße alarmiert worden. Ein Familienvater hatte zunächst festgestellt, dass die Sicherung herausgesprungen war. Grund dafür war ein brennendes Klimagerät. Der Mann brachte es ins Badezimmer, legte es in die Badewanne und versuchte, es zu löschen. Als dies jedoch nicht gelang, schloss er die Tür zum Badezimmer und brachte sich, seine Frau und seinen Sohn aus dem Haus. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand im Badezimmer. Schwarzer Rauch war bereits auf der Rückseite des Gebäudes zu sehen und quoll aus dem Badezimmer. Laut Ralf Schumann kontrollierte die Feuerwehr im Anschluss, inwieweit der Brandrauch durch die Wohnung gezogen ist. Die Familie kam bei Verwandten unter.

(ga)