Zwischen Meckenheim und Alfter : Vereinsleben läuft nach Lockdown nur langsam an

Alfter/Meckenheim Die Zeichen stehen auf Lockerung, aber die neuen Regelungen des Landes nützen noch nicht allen. Wie gut kommen die Betriebe und Vereine im Linksrheinischen aus dem Lockdown zurück?

„Aber sobald die Zeichen auf ‚Go’ stehen, wollen wir wieder loslegen.“ Es ist angedacht die Proben in die katholischen Kirche St. Lambertus in Witterschlick zu verlegen. Dort gibt es ausreichend viel Platz um Abstand zu halten. „Die Sänger scharren mit den Hufen, aber aufgrund des Alters wird der eine oder andere vielleicht doch nicht zurückkommen“, befürchtet Nolden.

Auch Chor aus Volmershoven singt nocht nicht

Die Gemeinschaft fehle allen, und man habe versucht, Kontakt per Brief und Mail zu halten. Wegen des durchschnittlichen Alters von 70 Jahren sei ein Ausweichen auf digitale Proben aber keine Option gewesen. Nun wächst die Hoffnung, dass bei sinkenden Zahlen, Schnelltest und dem größeren Probenort bald wieder gemeinsam gesungen werden kann.

Auch bei der Chorgemeinschaft Eintracht Volmershoven-Heidgen waren Proben vor Ort nicht möglich und Konzerte mussten abgesagt werden. „Wir sind aber zuversichtlich, sobald Corona es zulässt, wieder in voller Chorstärke gemeinsam zu proben“, berichtet Dorothea Six, die Vorsitzende der Chorgemeinschaft. Sie habe Kontakt zu den Mitgliedern gehalten, und Chorleiter Alfons Gehlen hat online Lieder für die verschiedenen Stimmen eingesungen, sodass alle zu Hause weiterüben konnten. Denn die Sänger und Sängerinnen bereiten sich schon auf das Konzert zum 125-jährigen Bestehen im März 2022 vor.

Tanzverein aus Meckenheim muss weiterhin warten

Die Mitglieder des Tanzsportkreises Meckenheim müssen weiterhin darauf warten, dass die Sporthallen wieder geöffnet werden. Unter freiem Himmel ist das Training nicht möglich, da man zum Tanzen einen geeigneten Boden wie das Parkett in der Meckenheimer Fronhofhalle braucht. Um die Zeit bis zur Hallenöffnung zu überbrücken bieten die Trainer via Zoom Onlinetanzstunden an.

Mitarbeiter in der Gastronomie aus Kurzarbeit zurück

In Wolter’s Landgasthof Zur Linde in Volmershoven-Heidgen finden derzeit etwa 26 Gäste im überdachten Biergarten Platz. Das ist nur rund ein Drittel der möglichen Anzahl an Gästen, „aber es muss ja endlich mal überhaupt voran gehen", findet Betreiber Sascha Wolter. Damit sich seine Gäste auch in Zukunft sicher fühlen, hat Wolter sowohl im Innenraum als auch im Biergarten große Raumluftfilteranlagen aufgestellt. Die Tische im Biergarten sind durch Plexiglasscheiben getrennt.